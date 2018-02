"Inde" enfrentará el domingo a Deportivo Coinor

02/02/2018 -

El Consejo Federal de la AFA dio conocer la programación para la segunda fecha del Federal C. En ese sentido, Independiente de Fernández protagonizará en Frías su duelo ante Coinor, desde las 18.

Además, el sábado a las 17.30 jugarán Defensores de Monte Quemado vs. Quilmes; (18) Argentino vs. 25 de Mayo.

El domingo la jornada continuará con Def. Campo Gallo vs. La Ensenada (17); Belgrano vs. Villa Paulina (17.45); Salamanca vs. San Martín (17.30); San Martín vs. Los Dorados (18) y Social Pinto vs. Platense (18.30).