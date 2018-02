Golpes a hermana embarazada mientras comía

Fotos FISCAL. La Dra. Flavia Torres ordenó que quedase tras las rejas.

La Dra. Flavia Torres -fiscal de turno en La Banda- ordenó la inmediata aprehensión de un sujeto que atacó a golpes a su hermana, quien cursa un embarazado de cinco meses de gestación. Según informó la policía el hecho ocurrió cerca del mediodía en una casa del Bº Juan Perón.

La víctima -identificada como Andrea G, de 23 años- se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y contó que cerca de las 14.10 se encontraba en su domicilio, donde reside con su madre (51) y sus hermanos por almorzar.

Mientras los integrantes de la familia se encontraban sentados a la mesa llegó el acusado -de 27 años- quien levantó su plato con comida y se retiró hacia su habitación. Regresó sobre sus pasos, colocó nuevamente el almuerzo sobre la mesa y se acercó a la víctima. Allí sin mediar palabra le propinó un golpe con su mano en la frente.

La víctima, por su estado, optó por no responder al golpe. No conforme con la agresión física la amenazó: "Ya vas a ver cómo te voy a matar y con esto (mientras manipulaba una llave francesa) te voy a sacar los ojos". La madre de la víctima debió mediar para que la situación no pasara a mayores.