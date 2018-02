Se viene la 2ª fecha del fútbol amateur

02/02/2018 -

CHOYA, Choya (C). En el estadio del club Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad" se disputará el segundo capítulo del torneo denominado Municipalidad de Frías que tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol.

La cita se iniciará hoy en horario nocturno y proseguirán las acciones mañana con un importante programa de encuentros.

Desde las 20.30 chocarán Atlético Quirós vs. Kiosco Watito; Icaño vs. La Mexicana y Los Amigos vs. Colonia Achalco.

Mañana a las 17.30 se medirán Deportivo Choya vs. Panificadora La Deseada; MyM Deportes vs. Carnicería Tres Hermanos; Los Canarios vs. Veteranos; Influencia vs. La Casa del Plomero y a último turno lo harán Panificadora Suecia vs. Los Ferroviarios.