"La Chipi", también denunció haber sido acosada por Pettinato

Fotos Mariela Anchipi.

Hoy 08:59 -

La coreógrafa Mariela Anchipi estuvo este jueves en el programa "Confrontados" y confesó que también fue víctima de acoso por parte de Roberto Pettinato.

"Cuando sos acosado lo sentís, no viene después. Lo sentís y lo sufrís en el momento. A veces te puedes defender y otras no, o no sabes cómo", dijo sobre su experiencia.

Tras dar detalles de lo que tuvo que soportar, dijo que no le interesa denunciar al ex músico y aseguró que en su momento tuvo el apoyo de todas sus compañeras. Además, "mi coreógrafa fue y le dijo que me deje de molestar", agregó.

Consultada si volvería a trabajar con Pettinato, fue contundente: "Lo evitaría. Tengo una satisfacción personal de que no me puede sostener la mirada, no me puede mirar a los ojos".