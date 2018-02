Promesa de buen fútbol en el Parque Municipal de Frías

Hoy 11:21 -

CHOYA CHOYA ( C ) Hoy a las 20 en el estadio del Parque Municipal de Frías se pondrá en juego la tercera fecha del torneo Preparación Verano 2018 que organiza la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad.

Los juegos serán: Loma Negra vs Obras; Comercio vs Polideportivo; Tránsito vs Técnica; Hípico vs Bio; Aoma vs Social

Libre: Policía.

Los resultados de la última jornada deportiva fueron: Policía 3 - 0 Tránsito, Social 3 - 1 Hípico, Bio 4 - 3 Comercio, Técnica 5 -1 Loma Negra y Obras 4 -1 Aoma.

La cima es compartida entre Obras y La Bio con 6 unidades.