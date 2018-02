Rogelio Funes Mori habla con Carrizo para volver a River

02/02/2018 -

Rogelio Funes Mori, en el inicio de su carrera, sufrió el descenso de River y fue uno de los futbolistas que quedó en el ojo de la tormenta. Pese al mal trago, formó parte del plantel que consiguió el ascenso y, aunque sabe que tiene mucho camino por recorrer en el exterior, se ilusiona con volver algún día al club que lo vio nacer como profesional.

Actualmente en Monterrey, comparte vestuario con Juan Pablo Carrizo, uno de los referentes de aquel equipo de Juan José López que quedó en la historia negra del Millonario. "Siempre hablamos de volver a River. Somos lo que somos gracias a River y somos agradecidos", reveló en La Página Millonaria sobre sus charlas con el arquero de 33 años.

El mellizo asegura estar atravesando el mejor momento de su carrera y aunque reconoce que su paso en River no fue el mejor por haber jugado en el peor momento del club, entendió las críticas y afirmó tener los buenos recuerdos: "Siento mucho el cariño de la gente más allá de lo que pasó. La gente me manda mensajes y me apoya, quieren que vuelva y seguramente en un futuro volveré. Ojalá pueda tener revancha".

Además de dialogar con Carrizo, el Funes Mori delantero mantiene una estrecha relación con Leonel Vangioni, quien también juega con él en México. Y con Ramiro, su hermano, a la distancia. Todos coinciden en el deseo de retornar a Núñez alguna vez. Y Rogelio piensa en cómo será: "Me imagino un recibimiento con aplausos. Sé que la gente quiere que tenga una revancha por el mal momento que pasé".