CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Febrero 2018
A LAS 22.30 CINE: EL PLANETA DE LOS SIMIOS
Por El Liberal
Hoy 21:52 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. ODDBALL
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE. JUSTIN KELLY
20.00 CINE. CORAZÓN DE LEÓN
21.45 CASADOS CON HIJOS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINUA)
22.30 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. WEBER BAHÍA
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. CRUCERO DEL NORTE
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 VA DE NUEVO
20.00 RECORDANDO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. WEBER BAHÍA - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. WEBER BAHÍA
CANAL 4
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
12:14 CUERNOS
02:34 UN JUEGO LEGENDARIO
04:12 ATRAPADO EN UN DÍA
05:55 MEDIANOCHE EN PARÍS
07:44 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS
09:25 EN BUSCA DEL AMOR
11:21 EL PRÍNCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO
13:36 GOOFY: LA PELÍCULA
15:07 YO SOY SAM
17:38 TRASCENDER
19:55 LA NOCHE DEL DEMONIO
22:00 EL REGALO
TNT
02:46 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
04:41 TNT BUZZ
06:00 PAPÁ ES UN ÍDOLO
07:19 INCORREGIBLES
08:58 EL SUPERAGENTE 86
10:57 LUNA DE MIEL
EN FAMILIA
13:08 ENTRENANDO A PAPÁ
15:14 MONSTERS UNIVERSITY
17:04 AL FILO DEL MAÑANA
19:12 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
22:00 GODZILLA
00:24 UN HOMBRE DIFERENTE
TCM
01.45 DIFÍCIL DE MATAR
03.23 NACIDO EL 4 DE JULIO
06.00 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
06.42 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.24 LA NIÑERA
08.50 LA NIÑERA
09.16 XENA: LA PRINCESA
GUERRERA
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.32 LA NIÑERA
10.58 LA NIÑERA
11.24 EN BUSCA DE UN SUEÑO
13.18 HECHIZO DEL TIEMPO
15.11 EVOLUCIÓN
17.07 MATRIX
19.35 DURO DE MATAR 3: LA VENGANZA
22.00 ARMA MORTAL
SPACE
01:38 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS II
03:15 LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPÍTULO 2
06:00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO
08:35 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS DOS TORRES
11:51 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY
15:29 300
17:31 LA CHICA DE LA
CAPA ROJA
19:22 KARATE KID
22:00 LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPÍTULO 2
A DÓNDE IR
EXPLANADA MUNICIPALIDAD SANTIAGO
HOY, A LAS 21.30, PRESENTACIÓN DE VARANOS.
BELLAS ALAS
+ HOY, A LAS 22.30, NOCHE DE KARAOKE Y JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA.
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
HOY, A LAS 23, MARCELO AGÜERO E IVOTÍ.
LA CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
MAÑANA, A LAS 23, ARROYO Y MARCELO AGÜERO.
EL RANCHO DOÑA MARÍA
(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)
MAÑANA, A LAS 16, ARROYO, MARCELO AGÜERO Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO, SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)
TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D).
AVENTURA (ATP)
17.00 (Cast) 19.30 (Cast)
JUMANJI. EN LA SELVA (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
21.45 (subt)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
18.00 (Cast)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (3D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
21.30 (subt)
TADEO, EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D).
AVENTURA (ATP)
16.20 (Cast)
LA CRUCIFIXIÓN (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
20.15 (cast) 22.20 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)
AVENTURA (ATP)
18.00 (Cast)
EL PÁJARO LOCO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19.40 (subt)
APUESTA MÁXIMA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)
22.00 (subt)
COCO (2D).
AVENTURA (ATP)
17.30 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22.30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D
18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP CASTELLANO 2D
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)