CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Febrero 2018

A LAS 22.30 CINE: EL PLANETA DE LOS SIMIOS

Hoy 21:52 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. ODDBALL

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE. JUSTIN KELLY

20.00 CINE. CORAZÓN DE LEÓN

21.45 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINUA)

22.30 CINE. EL PLANETA DE LOS SIMIOS

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA vs. WEBER BAHÍA

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. CRUCERO DEL NORTE

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 VA DE NUEVO

20.00 RECORDANDO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. WEBER BAHÍA - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. WEBER BAHÍA


CANAL 4

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

12:14 CUERNOS

02:34 UN JUEGO LEGENDARIO

04:12 ATRAPADO EN UN DÍA

05:55 MEDIANOCHE EN PARÍS

07:44 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS

09:25 EN BUSCA DEL AMOR

11:21 EL PRÍNCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO

13:36 GOOFY: LA PELÍCULA

15:07 YO SOY SAM

17:38 TRASCENDER

19:55 LA NOCHE DEL DEMONIO

22:00 EL REGALO


TNT

02:46 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

04:41 TNT BUZZ

06:00 PAPÁ ES UN ÍDOLO

07:19 INCORREGIBLES

08:58 EL SUPERAGENTE 86

10:57 LUNA DE MIEL

EN FAMILIA

13:08 ENTRENANDO A PAPÁ

15:14 MONSTERS UNIVERSITY

17:04 AL FILO DEL MAÑANA

19:12 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

22:00 GODZILLA

00:24 UN HOMBRE DIFERENTE


TCM

01.45 DIFÍCIL DE MATAR

03.23 NACIDO EL 4 DE JULIO

06.00 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

06.42 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.24 LA NIÑERA

08.50 LA NIÑERA

09.16 XENA: LA PRINCESA

GUERRERA

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.32 LA NIÑERA

10.58 LA NIÑERA

11.24 EN BUSCA DE UN SUEÑO

13.18 HECHIZO DEL TIEMPO

15.11 EVOLUCIÓN

17.07 MATRIX

19.35 DURO DE MATAR 3: LA VENGANZA

22.00 ARMA MORTAL


SPACE

01:38 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS II

03:15 LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPÍTULO 2

06:00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO

08:35 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS DOS TORRES

11:51 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY

15:29 300

17:31 LA CHICA DE LA

CAPA ROJA

19:22 KARATE KID

22:00 LA NOCHE DEL DEMONIO: CAPÍTULO 2

A DÓNDE IR

EXPLANADA MUNICIPALIDAD SANTIAGO

HOY, A LAS 21.30, PRESENTACIÓN DE VARANOS.

BELLAS ALAS

+ HOY, A LAS 22.30, NOCHE DE KARAOKE Y JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA.

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

HOY, A LAS 23, MARCELO AGÜERO E IVOTÍ.

LA CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

MAÑANA, A LAS 23, ARROYO Y MARCELO AGÜERO.

EL RANCHO DOÑA MARÍA

(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)

MAÑANA, A LAS 16, ARROYO, MARCELO AGÜERO Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO, SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D).

AVENTURA (ATP)

17.00 (Cast) 19.30 (Cast)

JUMANJI. EN LA SELVA (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21.45 (subt)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

18.00 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (3D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

21.30 (subt)

TADEO, EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D).

AVENTURA (ATP)

16.20 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

20.15 (cast) 22.20 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)

AVENTURA (ATP)

18.00 (Cast)

EL PÁJARO LOCO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19.40 (subt)

APUESTA MÁXIMA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)

22.00 (subt)

COCO (2D).

AVENTURA (ATP)

17.30 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22.30 (subt)

HÍPER LIBERTAD

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP CASTELLANO 2D

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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