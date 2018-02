Leonel Vangioni dijo que le gustaría regresar

03/02/2018 -

Leonel Vangioni no se olvida de River y confesó que le gustaría vestir nuevamente esa camiseta en el futuro. "Pasé tres años y medio muy importantes, me marcaron muchísimo. Vemos los partidos, siempre nos juntamos cuando juega River. Siempre charlamos, justo caí en un equipo en donde hay muchos ex jugadores de River". El "Piri" confesó, en Viva El Fútbol, que se junta con los ex futbolistas de la "Banda" a mirar los encuentros del equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Justamente, habló sobre lo ocurrido en el mercado de pases anterior. ¿Existió alguna chance de regresar a la "Banda"? "Sí. La hubo. No voy a entrar en detalles, son cosas que pasan en el fútbol, pero la posibilidad estuvo y bastante cerca. No se pudo concretar y tuve que tomar la decisión de ir a Rayados", explicó el lateral.

"Siempre es lindo volver a donde uno fue tan feliz. En River pasé tres años y medio muy importantes que me marcaron muchísimo. Crecí en la parte humana y en la futbolística también. Esto es hablando a futuro, estoy muy bien en México", avisó Leonel. Y agregó: "Sería muy lindo regresar con mis compañeros de Rayados por todo lo que vivimos, vivirlo con ellos. Más allá de todo lo que logramos, era un grupo de muchos amigos, nos llevábamos muy bien y nunca hubo una pelea".

¿Qué opina sobre la actualidad de River?. "Ha formado un plantel demasiado bueno, creo que es el que mejor se reforzó y es el mejor plantel de Argentina. En cuanto encuentre un funcionamiento, creo que va a andar muy bien", analizó Vangioni, en últimos términos.