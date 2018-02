Se viene el circuito de de tenis de verano

Fotos INTERÉS Las inscripciones se recibirán desde el próximo miércoles ante el profesor Álvaro Caldera, coordinador del evento.

03/02/2018 -

El tenis no se detiene en los courts del Santiago Lawn Tennis Club. Así lo confirmó el coordinador y profesor de tenis Álvaro Caldera, quien adelantó que se viene la puesta en escena del Circuito de Verano de la especialidad, temporada 2018.

El certamen estará reservado para la categorías dobles, damas y dobles caballeros, y el mismo tiene fecha de inicio desde el 9 de febrero y se extenderá hasta el 11.

Los jugadores interesados en sumarse a este gran evento deportivo podrán registrar sus inscripciones hasta el próximo miércoles 7 a las 20 ante el profesor Álvaro Caldera.

Se jugarán partidos de clasificación en todas las categorías para luego, realizar y ordenar el programa de juegos correspondientes a cada una de las divisiones. Hay una gran expectativa en los distintos jugadores ya que están muy motivados para jugar este gran torneo.

Cabe recordar que la organización de este certamen de verano 2018 está a cargo de la subcomisión de tenis del Lawn Tennis. Estos fueron los campeones del último torneo. En Senior A: Roberto Serrano, Néstor Palomo. Sub: Pablo Marini y Gastón Nocco. En Senior B: Luis Olmos y Alejandro Montenegro. Sub: Gustavo Garnica y Fernando Mussi. En Damas: Josefina Mansilla y Anabella Ochoa. Sub: Zulma Torres y Pía Reynoso. Damas: Melisa Pérez Curbello y Virginia Guzmán.