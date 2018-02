EN VIVO | Olímpico va por la rehabilitación ante Weber Bahía

03/02/2018 -

Olímpico de La Banda necesita imperiosamente rehabilitarse en la Liga Nacional de Basquetbol, y qué mejor si lo consigue hacer ante su gente en el estadio Vicente Rosales.

Esta oportunidad la tiene esta noche ante Weber Bahía, un equipo difícil que se ubica en la mitad de tabla en el campeonato, y con pretensiones de serguir avanzando.

Dirigen esta cita los árbitros Ponzo, Vito y Aluz.

El "Negro" de La Banda necesita romper el maleficio de esta racha adversa que ostenta esta noche, ante un rival de peso como lo es el conjunto bahiense.

Para ello necesitará el máximo de concentración durante los cuarenta minutos de juego para tratar de imponer su localía.

Para ello será fundamental el trabajo defensivo y las transiciones rápidas en el contraataque para romper la línea defensiva del rival.

La clave estará en una buena conducción de Stanic o Machuca, en la mano caliente de Green, Clemente y el buen rendimiento que puedan tener e imponer Williams y Tintorelli debajo del canasto (deberán hacerse dueños de este sector tanto en la defensa como en el ataque), para de esta manera intentar conseguir una victoria que les de esa inyección anímica que necesitan para levantar cabeza en el certamen nacional.

Por supuesto que la empresa no será para nada fácil porque enfrente estará un equipo compacto, de buena participación hasta el momento en la Liga Nacional, y que también intentará conseguir puntos valiosos en su periplo por La Banda, para seguir avanzando lugares en la tabla de posiciones.

Olímpico necesitará esta noche como nunca del apoyo de su gente en casa, para intentar salir del fondo de la tabla con un triunfo.

El conjunto bandeño deberá imponer condiciones en el rectángulo de juego desde el inicio y no deberá bajar su intensidad en ningún instante del partido, para tratar de confundir a su rival y así evitar darle la chance de tiros fáciles o jugadas elaboradas que puedan hacer peligrar de que el juego no se quede en casa. Será una noche para no perderse.