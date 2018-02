Ginóbili aportó poco en la caída de San Antonio

Fotos POCO. El escolta argentino no pudo evitar la caída de su equipo de local ante Houston Rockets

03/02/2018 -

El escolta bahiense Emanuel Ginóbili sumó sólo cinco puntos en la derrota de San Antonio Spurs (34/20) como local ante Houston Rockets (37/13), por 102 a 91, en un duelo entre franquicias texanas por la Conferencia Oeste en una nueva jornada desarrollada antenoche por la fase regular de la NBA.

El encuentro se realizó en el estadio AT&T de los Spurs, que con la caída no pudieron acortar distancia con Rockets y siguen terceros, detrás de Houston y del vigente campeón Golden State Warriors (40/11).

"Manu" cumplió una discreta labor y estuvo 20 minutos y seis segundos en cancha, con apenas cinco puntos (1/5 en dobles y 1/3 en triples), tres asistencias, tres pelotas perdidas y cuatro faltas.

El goleador del partido fue el escolta de Houston James Harden, quien marcó 28 tantos; mientras que en San Antonio el máximo anotador fue Danny Green con 22 puntos, seguido por LaMarcus Aldridge con 16.

Quedan poco más de 30 cotejos en la fase regular y con este traspié San Antonio quedó más lejos de ser segundo en el Oeste y de asegurarse los cuartos de final y las semifinales de la post temporada en casa.

Otros resultados y goleadores: Detroit Pistons 104 (Griffin 24), Memphis Grizzlies 102 (M. Gasol 19); Washington Wizards 122 (Beal 27), Toronto Raptors 119 (Lowry 29); Minnesota Timberwolves 108 (Butler 28), Milwaukee Bucks 89 (Middleton 21), y Denver Nuggets 127 (Murray 33),Oklahoma City Thunder 124 (George 43).

Anoche jugaban: Charlotte Hornets vs. Indiana Pacers, Boston Celtics vs. Atlanta Hawks, Brooklyn Nets vs. LA Lakers, Toronto vs. Portland Trail Blazers; Milwaukee vs. New York Knicks, Philadelphia Sixers vs. Miami Heat; Oklahoma City Thunder vs. New Orleans; Phoenix Suns vs. Utah y Sacramento vs. Golden State Warriors.