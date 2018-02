"Me retiro con la 32; la 10 es de Maradona y Riquelme"

Fotos MOMENTO. El ídolo de Boca hizo un repaso por todos los temas y habló de la elección del Nº32 para su camiseta.

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez, explicó su decisión de utilizar la 32, dejando un elogio para Riquelme y Maradona. También habló sobre Sampaoli, la Selección y le dejó un halago a Messi: "El que lo critica es porque nunca tocó una pelota", dijo el "Apache".

Aquella discusión mediática entre Carlos Tévez y Juan Román Riquelme empieza a quedar zanjada por esa misma vía. El actual líder de Boca realizó una declaración salomónica sobre los históricos dorsales de las camisetas del club, otorgándole la propiedad de la número 10 al ídolo retirado.

"Me quiero retirar con la 32, creo que es un número que me ha seguido en casi toda mi carrera. La 10 es de Maradona y Riquelme. El 32 es el número que amo y me siento identificado. Le dejé la 10 (a Cardona) porque pensaba que estaba bien y que yo me quiero retirar por la 32", señaló el "Apache" en una extensa entrevista con el programa Líbero que se emite por TyC Sports.

De esa manera el futbolista de 33 años argumentó la cesión de la número 10 a Edwin Cardona, a quien comparó con Alberto Márcico: "Le queda muy bien, se parece al Beto. Uno de mis ídolos. Me hace acordar mucho a él por la forma de jugar y de pararse".

Carlitos también hizo referencias a sus posibilidades en la selección argentina, la visita de Jorge Sampaoli al entrenamiento de Boca, los conflictos que tuvo en el pasado con el combinado nacional y lanzó una catarata de elogios para Lionel Messi, entre otras frases destacadas.

Su disputa mediática con Riquelme: "Las cosas que dije en China en su momento las dije porque las sentía y si lo tengo a Román enfrente creo que se las diré en la cara también. Él lo entenderá. Nos daríamos un abrazo o la mano y muere ahí. No hay ningún problema. Siempre digo que el mayor ídolo de Boca es la hinchada, nosotros vamos a pasar".

Los ídolos de Boca: "Los ídolos se discuten por lo que han ganado dentro del club. A la gente hoy le hace falta muchos ídolos. Hoy haces dos o tres partidos buenos y la gente corea tu nombre. Para que coreen mi nombre tuve que ganar la Libertadores".

Su rendimiento en la actualidad: "Me tengo que acostumbrar. Fijate que cuando me saco un hombre de encima o me empujan como que tambaleo un poco. Eso me lo va a ir dando los partidos. Por eso me pongo un 6; me falta poco".

Su tercera etapa en el club: "Cuando me fui, me fui vacío y volví lleno. Cuando volví la vez pasada venía de jugar una final de Champions. Estoy disfrutando en todo momento porque sé que estoy bien, pleno y contento. Tengo más posibilidades de poder llegar al Carlitos que todos quieren... o algunos".

La final ante River: "El candidato, al ser el clásico rival, somos los dos. Los dos tenemos la misma presión. Es un partido que te puede marcar todo el año para bien o para mal".

Su regreso a la Selección: "Todos sabemos que la tengo que romper para estar en la Selección, sino no quiero estar tampoco. Ya me pasó la portación de apellido y lo pagué caro".