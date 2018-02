Fotos El STJ expuso líneas de trabajo a funcionarios para este año

03/02/2018 -

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia presentó la planificación para este año ante los responsables de los diferentes organismos no jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, ocasión en la que expuso que se trabajará en el plano administrativo y de gestión, así como también para implementar la oralidad en los procesos civiles, con la premisa de dar continuidad y profundizar los cambios iniciados en 2005. El presidente del Alto Cuerpo, Dr. Sebastián Argibay, fue el encargado de trazar un panorama de las políticas públicas y líneas de acción que se llevarán adelante, con la finalidad de proponer soluciones a los conflictos que llegan a la Justicia para pacificar a la sociedad. También estuvieron presentes los dos miembros de la Sala y vicepresidentes del STJ, Dres. Federico López Alzogaray y Carlos Lugones Aignasse, en un encuentro que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples "Dra. Carmen Argibay". El Dr. López Alzogaray sostuvo que la comunidad exige contar con un Estado moderno que le brinde respuestas, por lo que exhortó a los funcionarios presentes a que "entre todos podamos responder a las exigencias de la sociedad, desde nuestro ámbito judicial". Por su parte, el Dr. Lugones Aignasse propuso que "todos conozcan los lineamientos de gestión porque nosotros podemos hacer las cosas bien y mejorar. Por ello, pedimos colaboración y la mejor manera es hacer el trabajo juntos". Una de las prioridades para el año en curso es incorporar la oralidad en el fuero Civil, lo que implica cambios en el Código Procesal de la Provincia y acondicionar salas para que se realicen las audiencias, para lo que se deberá trabajar en infraestructura y en la capacitación de los operadores judiciales involucrados en la iniciativa. En lo que se refiere a la solución extrajudicial de conflictos, se propulsará el plan piloto de mediación patrimonial, con la formación de mediadores y la especialización de quienes ya ejercen como tales. En otro orden, está prevista la modificación del edificio que ocupa la Morgue judicial, a la que se dotará de nueva tecnología, al igual que el Laboratorio de Genética Forense. También está previsto que se comience la obra en el ala de la calle Alvear del histórico Palacio de Tribunales, que albergará al fuero del Trabajo. Con respecto a las líneas de gestión, se realizó un diagnóstico de productividad en todos los niveles para mejorarla sustancialmente. Asimismo, se controlará la eficaz ejecución presupuestaria con control periódico de stock de diferentes elementos que se utilizan en el Poder Judicial. Exhortación final En el cierre de su mensaje, el Dr. Argibay expresó: "Gobernar el Poder Judicial significa no trabajar en forma estanca, sino sistémica y esto es asumir responsabilidades. Esto es trabajar con el otro, ver las prioridades y sobre aquello que no hacemos bien y podemos mejorar". "Yo los insto -continuó- a que el 2018 sea un año mucho más productivo que el anterior para que exhibamos mejores resultados. Seamos más profesionales, porque es gratificante a nivel personal y hace al desarrollo de las personas obtener buenos resultados", concluyó.