Encontró a su esposa reunida con amigos y la amenazó de muerte

03/02/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció a su ex marido por amenazas porque éste la encontró reunida con amigos en la casa. La denunciante, una joven de 26 años domiciliada en el barrio Toro Yacu, manifestó en la Oficina del Menor y la Mujer se encuentra casada hace 7 años con el denunciado y que desde hace un año están en proceso de divorcio. Argumenta que la madrugada de ayer se encontraba reunida con un grupo de amigos y este llegó a la casa y realizó un escándalo amenazando que si no se retiraban de su casa les iba a "prender fuego". Al observar que los amigos no se retiraban les habría manifestado que no le importa "cortar cabeza" porque él ya sabe lo que es estar preso. Interviene en el hecho la fiscalía de turno.