Recomiendan no acercarse a la vera del río Dulce hasta que no baje su caudal

Fotos ADVERTENCIA. Se realizan trabajos preventivos.

03/02/2018 -

La lluvias registradas en las provincias del Norte Argentino, originó un aumento del caudal del río Dulce, en las últimas horas, por lo que se recomienda no acercarse a las orillas para evitar accidentes. Sin embargo, desde la Municipalidad de la Capital indicaron que si "bien se registró un incremento en el ingreso del agua, la situación está controlada".

"En conjunto con el personal del Ger estamos haciendo tareas de prevención, con el objetivo de no permitir el ingreso al cauce del río. El manejo del agua está bien y controlado; no hay ningún inconveniente. Desde anoche que se mantiene el nivel así que creemos que la situación no pasará a mayores", explicó Daniel Pikaluk, referente de Defensa Civil de la Municipalidad de la Capital.

Asimismo destacó que desde el Embalse se les informó que "ingresa 560 metros cúbicos por segundo, pero se maneja la posibilidad de que ya comience a disminuir esa cota, por lo que hay que esperar para ver qué pasa en las próximas horas", remarcó el funcionario municipal.

Información

Recordó que ante cualquier consulta sobre la restricción pueden comunicarse con el área de Defensa Civil municipal desde donde se asesorará sobre los recaudos a tomar.