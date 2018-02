Fotos "Yo me tragué diez años cantando al último"

En relación a la última edición del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2018, Galleguillo destacó: "Lo vi como una propuesta nueva. Los jóvenes siguen aportando. Ojalá que algún día puedan estar manejando las noches. Es un Cosquín para estudiarlo. Hay nuevas propuestas y hay que ser respetuoso de esto". Dijo además que él fue criticado porque no "aparecía mucho en la TV, pero los jovencitos se engañan diciendo ‘mi noche de Cosquín, la reventé, plaza llena’. ¡Y no lo estaban esperando a ellos!" Firme en sus cuestionamientos, sugirió: "Tiene que volver el Cosquín de las cacharpayas. Yo me tragué diez años cantando al último y ahora la sigo peleando. Es un Cosquín complicado y habría que analizar para que los jóvenes no se engañen".