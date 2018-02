Fotos "El Gallo" evocó el día que lo silbaron en Jesús María

Y en tren de recuerdos de los inicios de su carrera, Galleguillo evocó lo que sucedió una noche en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. "Todavía tengo el recuerdo del récord de Soledad en Jesús María ya que ese día no hubo doma porque la gente se metió al campo. Yo cantaba el número anterior a ella, cuando empezamos a hacer el primer acorde la gente nos silbaba y no nos dejaba cantar. Lo que nosotros hicimos, después del segundo tema, fue pedir disculpas y bajarnos. Respeto. Hoy sacan una foto y ponen ‘llené el campo’ y es una mentira", cuestionó. "Yo no me miento. También sé cuando estoy errado y cuando puedo cantar canciones nuevas como ahora, que son bien recibidas y a veces no", destacó el prestigioso artista riojano que hizo bailar a todos los presentes.