Elvis Presley, en pantalla gigante y con sorpresas

03/02/2018 -

La experiencia visual y auditiva "Elvis: Live in Corcert!", que celebra la vida, obra y legado de Elvis Presley, será presentado el 26 de abril en el estadio Luna Park, en pantalla gigante y musicalizada con una orquesta sinfónica de 50 músicos en vivo. La proyección será presentada por Priscilla Presley, la ex esposa del "Rey del rock and roll". La puesta está inspirada en la popularidad del lanzamiento de los compilados de Presley, "If I can dream" (2015) y "The wonder of you", presentado en el 2016, con la remasterización de los registros vocales.