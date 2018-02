Fuerte denuncia de Mariela Anchipi en contra de Pettinato

-

Mariela Anchipi se sumó al grupo de mujeres que se animó a denunciar a Roberto Pettinato por maltrato y acoso. El episodio que denunció ocurrió durante las grabaciones de Petti en vivo, en 2001, cuando ella trabajaba como parte del cuerpo de bailarinas del programa, informó el diario La Nación.

Quien expuso la situación, en realidad, fue Dady Brieva -pareja de Anchipi-, cuando pasó como invitado en el living de Intrusos y reveló que la ex participante del "Bailando por un sueño 2017" también había sido víctima del ex saxofonista de Sumo.

"Ella no me contó que él la tocó, pero la pasó mal. Yo le insistía con hacer algo, pero paré con el tema porque me dijo ‘lo que no me cagó, me hizo fuerte’, y yo soy un soldado de mi mujer", indicó sin dar detalles.

"No me interesa hacer público algo que pasó hace veinte años", dijo Anchipi horas después, de paso por el programa Confrontados. "Por suerte, tuve apoyo y lo pude superar. Era muy joven, tendría unos 21 años. (...) Hoy no volvería a trabajar con Pettinato. Mi satisfacción personal es que hoy, cuando me lo encuentro en algunos lugares, no puede sostenerme la mirada". Ayer, Anchipi visitó Intrusos y volvió a referirse al tema, aunque esta vez fue mucho más directa. "Roberto Pettinato para mí es un imbécil", señaló. "Él sabía que se le venía todo esto porque como yo debe haber veinte más; sabe que ahora que la gente está hablando van a aparecer".

La coreógrafa indicó que muchas de sus colegas y amigas fueron testigos directos de lo que le tocó vivir. "Lo hacía delante de mucha gente. (...) Lo mío era muy puntual porque él disfrutaba de hacerme llorar", recordó sobre los entretelones del ciclo que emitía la señal Azul TV.

"Dady siempre me dijo que tenía que contarlo. ‘Vos lo tenés que exponer’, me decía. Lo que pasa es que contarlo es remover todo eso. Pero escuchando el relato de otras personas me di cuenta que por ahí es necesario hablarlo", dijo.