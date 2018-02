CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Febrero 2018

Hoy 20:52 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 CINE. LEJOS DE CASA

17.00 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES: SANDRO

19.00 LA BUENA HERMANA

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 LA BUENA HERMANA

21.00 EL SULTÀN-EL ADELANTO

22.30 MUSICALES DE MORFI.

00.15 MTV DIARY.LALY

01.00 COMEDY CENTRAL

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR





TELEVISIÓN PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 MEGASESTRUCTURAS

18.30 LA ERA DE LA IMAGEN

19.30 CARA DE QUESO



CANAL 9

13.00 MAR DE SUEÑOS

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

22.00 PETER CAPUSOTTO

EL TRECE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.00 LA TOCATA

17.30 VIVIR SANTIAGO.

18.00 BÁSQUET CAPITALINA

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS (Esteno)

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 EN VIAJE

22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. WEBER BAHÍA

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

12.01 PRIMICIA MORTAL

02.20 EL AUSENTE

04.37 EL REGALO

06.47 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA

09.19 HERENCIA DE FAMILIA

11.22 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

13.50 SHERLOCK HOLMES

16.17 DIARIO DE UNA PASIÓN

18.38 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

20.25 NI UN HOMBRE MÁS

22.00 LA HORCA

23.33 EL REGALO





TNT

02.23 PROYECTO X

03.48 TERROR EN SILENT HILL

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.08 INCORREGIBLES

07.48 ENTRENANDO A PAPÁ

09.50 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

12.31 AL FILO DEL MAÑANA

14.39 EL HOMBRE DE ACERO

17.13 GODZILLA

19.34 OZ. EL PODEROSO

22.00 GRANDES HÉROES

23.59 LUCY

01.40 TERROR EN SILENT HILL





TCM

00.06 ARMA MORTAL 2

02.13 COBRA

03.46 CORAZÓN SALVAJE

06.05 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.47 LA NIÑERA

08.13 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.21 LA NIÑERA

10.47 LA NIÑERA

11.13 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

13.42 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

16.08 TOOTSIE

18.19 MEDIO MUERTO

20.10 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 LA ROCA





SPACE

00.04 TESIS SOBRE UN

HOMICIDIO

02.04 MUERTE EN TOMBSTONE

03.46 JUEGO DE ASESINOS

06.00 300

08.02 ESCAPE DE NUEVA YORK

09.51 ESCAPE A LA VICTORIA

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.25 COBRA

14.59 KARATE KID

17.31 LA ESTAFA MAESTRA

19.34 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.26 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

HOY, A PARTIR DE LAS 23, EN LA CUARTA NOCHE DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, ACTUARÁN “PETECO” CARABAJAL, RALY BARRIONUEVO, DÚO COPLANACU, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS, LA CALLEJERA, SAYANA Y JOVITA SUBIRE.

LA CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

HOY, A LAS 23, ARROYO Y MARCELO AGÜERO.

EL RANCHO DOÑA MARÍA

(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)

HOY, A LAS 16, ARROYO, MARCELO AGÜERO Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO, SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D).

AVENTURA (ATP)

17.00 (Cast) 19.30 (Cast)

JUMANJI. EN LA SELVA (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21.45 (subt)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

18.00 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (3D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

21.30 (subt)

TADEO, EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D).

AVENTURA (ATP)

16.20 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

20.15 (cast) 22.20 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)

AVENTURA (ATP)

18.00 (Cast)

EL PÁJARO LOCO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19.40 (subt)

APUESTA MÁXIMA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)

22.00 (subt)

COCO (2D).

AVENTURA (ATP)

17.30 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22.30 (subt)

HÍPER LIBERTAD

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP CASTELLANO 2D

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)