CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Febrero 2018
A LAS 17.00 UN MUNDO DE SENSACIONES: SANDRO
Por El Liberal
Hoy 20:52 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 CINE. LEJOS DE CASA
17.00 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES: SANDRO
19.00 LA BUENA HERMANA
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 LA BUENA HERMANA
21.00 EL SULTÀN-EL ADELANTO
22.30 MUSICALES DE MORFI.
00.15 MTV DIARY.LALY
01.00 COMEDY CENTRAL
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TELEVISIÓN PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 MEGASESTRUCTURAS
18.30 LA ERA DE LA IMAGEN
19.30 CARA DE QUESO
CANAL 9
13.00 MAR DE SUEÑOS
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
22.00 PETER CAPUSOTTO
EL TRECE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.00 LA TOCATA
17.30 VIVIR SANTIAGO.
18.00 BÁSQUET CAPITALINA
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS (Esteno)
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 EN VIAJE
22.30 SANTIAGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. WEBER BAHÍA
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.01 PRIMICIA MORTAL
02.20 EL AUSENTE
04.37 EL REGALO
06.47 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA
09.19 HERENCIA DE FAMILIA
11.22 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
13.50 SHERLOCK HOLMES
16.17 DIARIO DE UNA PASIÓN
18.38 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
20.25 NI UN HOMBRE MÁS
22.00 LA HORCA
23.33 EL REGALO
TNT
02.23 PROYECTO X
03.48 TERROR EN SILENT HILL
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.08 INCORREGIBLES
07.48 ENTRENANDO A PAPÁ
09.50 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
12.31 AL FILO DEL MAÑANA
14.39 EL HOMBRE DE ACERO
17.13 GODZILLA
19.34 OZ. EL PODEROSO
22.00 GRANDES HÉROES
23.59 LUCY
01.40 TERROR EN SILENT HILL
TCM
00.06 ARMA MORTAL 2
02.13 COBRA
03.46 CORAZÓN SALVAJE
06.05 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.47 LA NIÑERA
08.13 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.21 LA NIÑERA
10.47 LA NIÑERA
11.13 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME
13.42 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
16.08 TOOTSIE
18.19 MEDIO MUERTO
20.10 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 LA ROCA
SPACE
00.04 TESIS SOBRE UN
HOMICIDIO
02.04 MUERTE EN TOMBSTONE
03.46 JUEGO DE ASESINOS
06.00 300
08.02 ESCAPE DE NUEVA YORK
09.51 ESCAPE A LA VICTORIA
12.00 LUCHA LIBRE AAA
13.25 COBRA
14.59 KARATE KID
17.31 LA ESTAFA MAESTRA
19.34 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.26 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
HOY, A PARTIR DE LAS 23, EN LA CUARTA NOCHE DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, ACTUARÁN “PETECO” CARABAJAL, RALY BARRIONUEVO, DÚO COPLANACU, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS, LA CALLEJERA, SAYANA Y JOVITA SUBIRE.
LA CARPA DEL HECHICERO
(CLODOMIRA)
HOY, A LAS 23, ARROYO Y MARCELO AGÜERO.
EL RANCHO DOÑA MARÍA
(RUTA 64 PAMPA MÚYOJ)
HOY, A LAS 16, ARROYO, MARCELO AGÜERO Y LOS SANTIAGUEÑOS DE ORO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO, SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)
TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D).
AVENTURA (ATP)
17.00 (Cast) 19.30 (Cast)
JUMANJI. EN LA SELVA (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
21.45 (subt)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
18.00 (Cast)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (3D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
21.30 (subt)
TADEO, EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D).
AVENTURA (ATP)
16.20 (Cast)
LA CRUCIFIXIÓN (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
20.15 (cast) 22.20 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)
AVENTURA (ATP)
18.00 (Cast)
EL PÁJARO LOCO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19.40 (subt)
APUESTA MÁXIMA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)
22.00 (subt)
COCO (2D).
AVENTURA (ATP)
17.30 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22.30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D
18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP CASTELLANO 2D
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)