Bein: “La inflación bajará de a poco, a medida que baje el déficit fiscal”

04/02/2018 - Miguel Bein, uno de los economistas más requeridos entre los empresarios argentinos y muy escuchado en el Gobierno, aseguró que la inflación bajará en forma sustancial en varios años y consideró que, en el corto plazo, reducirla implica que la economía crezca menos. En una entrevista que publicó La Nación, dijo que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sobrevalora “la capacidad de lo monetario para mantener la inflación a raya”. -¿Será sencillo bajar la inflación este año, mientras continúa el proceso de ajuste de los precios relativos? -Si la inflación se puede bajar cinco puntos por año, tal vez podemos ir de 25% en 2017 a 19% en 2018 y en 2019 a 14%. La inflación se baja de a poco, a medida que baje el déficit fiscal, no con la política monetaria. -¿Excluye a la política monetaria de la baja de la inflación? -No, pero de ahí a considerar que es el único instrumento antinflacionario de la economía a través de las tasas de interés, no es realista. Aplicar una suba de tasas para bajar la inflación rápidamente implica una dosis de política monetaria contractiva con costos altos en materia de nivel de actividad, lo cual provoca daños políticos a veces irreversibles. -¿Y qué otros instrumentos debería haber utilizado el Gobierno y no utilizó para bajar la inflación? -Ahora el Gobierno empezó a hablar de paritarias y me parece bien que lo haga, porque la inercia inflacionaria es una parte importante del problema inflacionario en la Argentina, más allá de la cuestión fiscal. Si uno no tiene un shock heterodoxo para frenar la inercia, que no lo estoy proponiendo, como fue el desagio en el plan Austral, la realidad es que la inflación va bajando en varios años. En otros países donde se aplicó el esquema de metas de inflación ocurrió algo similar: en Brasil se empezó a aplicar en 1999 y los primeros éxitos los tuvieron cinco años después; en Chile, casi 10 años. -¿Qué opina sobre la estrategia de administración del tipo de cambio? -La estrategia del Banco Central es dejarlo flotar libremente, aunque prefiero una flotación administrada, o sucia, lo cual no quiere decir fijar una pauta semanal o mensual, pero sí que el Banco Central esté dispuesto a intervenir moderando la tendencia cuando el tipo de cambio se espiraliza o se cae demasiado. Esto es necesario porque en la Argentina el tipo de cambio es un precio muy importante, sobre todo para quien produce para exportar. Por lo tanto, uno no puede dejar que ese precio se convierta en un juguete. La volatilidad tiene que estar, pero no debe ser exagerada.