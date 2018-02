El 80% de los trabajadores informales se desempeña en empresas de hasta 5 empleados

04/02/2018 - El 80% de los trabajadores que se desempeña de manera informal sin aportes previsionales cumple tareas en pequeñas empresas de hasta cinco empleados, según un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo. “El cúmulo de trabajadores no registrados, más de 80%, está en empresas de hasta 5 trabajadores”, dijo el subsecretario de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales, José Anchorena. Al presentar el informe mensual sobre registración de empleo, señaló que “se calculan 6,5 millones de informales, de los cuales 2 millones son trabajadores independientes y alrededor de 4,5 millones son trabajadores no registrados”. El informe aseguró que las grandes empresas “tienen un 5% del empleo no registrado; lo estructural está en pequeñas empresas y en changas”. En 2017, en el marco del plan nacional se regularización del trabajo (PNRT), el Ministerio de Trabajo fiscalizó un total de 187.746 establecimientos, en los que se relevaron 381 mil trabajadores, de los cuales 116.520 no estaban registrados (30,6 por ciento). Unos 61.000 se registraron a partir del programa, lo cual arrojó una tasa 52,5 de registración, que en 2015 había sido de 48,1% y en 2016 de 51,5%. Las empresas que tras la fiscalización incumplen con la registración de los trabajadores perciben una multa y son incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal).