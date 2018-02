En 2017 creció 22% la importación de ropa

04/02/2018 - La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai) informó que la producción local de ropa sigue cayendo, que el consumo no despega y que las importaciones en volumen y en dólares crecieron 22% entre diciembre de 2016 e igual mes de 2017. “El consumo no despega, la producción local sigue cayendo, y la importación de prendas de vestir creció 22% tanto en volumen como en dólares entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, pero este impacto importador es aún mayor si se toma el acumulado de ambos años”, expresó la Ciai en un informe. La entidad sectorial añadió que en este contexto, además, la industria registró “costos que se disparan: en 2017 la tarifa de luz creció 174% y la nafta, 32,3%”. El informe expresa que en los “shoppings de Caba y el conurbano bonaerense, principal mercado para las prendas de vestir, mostraron una caída de 1% en noviembre de 2017 respecto del mismo mes de 2016, según el Indec”. Añadió que “en los supermercados de todo el país, las compras de ropa y productos textiles se desaceleraron fuertemente al subir sólo 2,9% entre ambos noviembres (entre octubre 2016 y octubre 2017 habían crecido 7%) y en los comercios minoristas relevados mensualmente por Came, la facturación interanual creció sólo 1,2% en diciembre”. La Ciai afirmó en su comunicado que este desempeño del consumo está “asociado a la débil recuperación del poder adquisitivo de los salarios”, que “sólo crecieron 0,4% entre diciembre de 2017 e igual mes del año anterior, según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET)”. “El fenómeno también obedece a la caída del consumo en cuotas, como destaca un reciente informe de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Débito (Atacyc): en el rubro Indumentaria y Calzado, las compras con tarjetas de crédito cayeron 2,7% durante 2017”.