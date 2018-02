El Gobierno estimó que las exportaciones crecerán entre el 5% y el 10% en 2018

04/02/2018 - El subsecretario de Programación Macroeconómica, Luciano Cohan, estimó que este año las exportaciones crecerán entre el 5% y el 10%, aunque consideró que no se podrá revertir el déficit comercial debido a la gran cantidad de bienes de capital que importan las empresas. “Las exportaciones van a crecer este año entre 5% y 10%, con lo cual seguimos en línea con la estrategia de revertir algunos desequilibrios en forma gradual. En la medida que avancemos en resolver los problemas de forma gradual, efectivamente se irán resolviendo”, destacó Cohan en declaraciones a una radio porteña. En cuanto al rol de las importaciones en el déficit comercial, aclaró que el 90% de las mismas son bienes de capital, y remarcó que las “industrias necesitan de esos bienes para crecer”. “Gran parte del estancamiento en el cepo era porque las empresas no podían importar sus insumos”, añadió Cohan. Respecto de la reformulación de la meta de inflación para este año, ahora proyectada en torno del 15%, aseguró que “es más realista que la anterior y se puede trabajar en esa proyección”. El funcionario reconoció que el deterioro de la balanza comercial giró en torno de dos ejes: la industria automotriz y la situación de Brasil. “Es así, pero fuera de ese sector, si uno ve el comercio con el resto del mundo, el saldo comercial no ha empeorado”, indicó. “Estamos viendo muchos sectores exportadores con dinámicas muy interesantes, por ejemplo en el sector de la carne, de la pesca, la minería y los combustibles. También suben las exportaciones de calzado, de servicios tecnológicos, de software”, concluyó Cohan.