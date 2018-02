Licitarán U$S 1.000 millones en Letras

04/02/2018 - El Ministerio de Finanzas licitará entre el martes y miércoles próximos dos series de Letras del Tesoro en dólares por u$s1.000 millones en conjunto, y un bono en pesos con vencimiento el año próximo, cuyo monto y tasa se definirá a partir de las condiciones del mercado, se informó oficialmente. Para las Letras, la oferta alcanza a u$s500 millones de una serie a 196 días con una tasa del 2,80% nominal anual. La otra serie, también por u$s500 millones, sera a 364 días, y con una tasa del 3,10%. La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de u$s985,19 por cada 1.000 dólares de valor nominal, y para las de plazo de 364 días el valor será de u$s970,01. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000. Para los nuevos Bonos de la Nación Argentina en Pesos, vencimiento 2019, habrá una licitación mediante indicación de precio con un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.