“La poesía no es un género literario, es anterior a la literatura”

04/02/2018 - “La poesía no es un género literario sino que es anterior a la literatura, incluso anterior a la escritura”, sostuvo el autor en diálogo con Télam. El poeta, periodista, crítico, traductor y catedrático habló sobre su nuevo libro, publicado por Buenos Aires Poetry. - ¿Cuál fue el origen de este “cuaderno”? Hace siete inviernos se mudó a la cañada que pasa por detrás de mi casa una rata almizclera. Yo trabajo junto a una ventana desde la que puedo ver parte de esa corriente anqueada por sauces. Allí estableció la rata su laborioso reino, su desafío a la inclemencia del tiempo. Cuando el frío aojaba y el agua huía,buscaba raíces para alimentarse y ramitas para reforzar su madriguera. Cuando todo se congelaba, se alzaba negrísima sobre el hielo y la nieve, y su belleza me dejaba sin aliento. Un día me miró, y yo no pude menos que devolverle la mirada, y estuvimos así hasta que llegó la primavera y se fue. Estos poemas son el resultado de ese diálogo mudo, donde no fuimos uno ni otro sino la otredad que hay en uno. O sea, no trato de personificarla ni de suplantarla, sino de ser en la medida que ella me lo permite, ya que mi identidad la determina su mirada. - La rata almizclera, en algunos mitos indígenas, se relaciona con la creación ¿Cuál fue tu vínculo con este roedor en tu proceso de escritura? No lo supe hasta mucho después de terminar el libro, cuando leí una historia de la poesía norteamericana aparecida recién, y cuyo primer ensayo está dedicado precisamente a ese mito. Así que más que una referencia cultural, la rata almizclera era para mí una experiencia, parte de mi vida cotidiana. Por supuesto, yo proyecté en ella mis obsesiones, mi visión del mundo, mi condición y mi poética. La criatura era una deslumbrante encarnación de la otredad, me ofrecía la posibilidad de superar las limitaciones del yo. Busco desde hace mucho una poesía dialógica y armativa y que, por tanto, construya la identidad fuera de sí y enfatice la identicación. Exploro las posibilidades para la poesía más allá del romanticismo y el realismo, que a estas alturas constituyen un lastre. - El libro no tiene cortes: se puede leer como un largo poema. ¿Fue concebido como un concepto? No. Sucede que desde hace un par de décadas trabajo el llamado poema de largo aliento, y escribo libros que son en definitiva un poema, o poemas que tienen las dimensiones de un libro. Cuando escribo no tengo nada en mente, le doy la mayor libertad posible al sujeto poético, dejo que la poesía hable por sí misma. Tomo notas casi todos los días, estoy atento a lo que pasa a mi alrededor, sin ningún objetivo, para ningún proyecto. Lleno libretas de esas notas que dejo reposar por años y a veces olvido. Un día, sin premeditación, leo alguna de esas libretas y, si me siento motivado, comienzo a pasarla a la computadora. A veces de una página se salva un verso, a veces un verso genera una página. En fin, se establece un diálogo entre el que fui y el que soy. Por lo general, dentro de esas libretas me espera un libro, que se define por sí mismo y que solo ayudo a ser. - La observación de la vida animal y la relación de lo humano con el medio ambiente configuran un tono musical que se aleja de las armaciones. ¿Cuál es el impacto de la naturaleza en tu poesía? Cuando vivía en Cuba no prestaba atención a la naturaleza, que era para mí una entidad transparente e inofensiva. Aunque hay referencias, sobre todo en mis primeros poemas, a elementos del campo cubano donde crecí, no se trata de una consciencia. Además, la poesía cubana es, desde finales del siglo XIX, fundamentalmente citadina, y el peso de esa tradición se impuso en esos textos iniciales. Por contraste, la naturaleza del estado de Ohio donde vivo se ha vuelto insoslayable, y hemos establecido un intenso diálogo. Es una manifestación a veces inquietante de la otredad, cuyo discurso ha anulado cualquier afán de diferenciación, cualquier remanente de solipsismo. Además, la naturaleza me ha permitido redenir mi identidad, dejar atrás las fronteras nacionales, sobre todo curarme de esa enfermedad mortífera que es el nacionalismo. - ¿Qué poetas consideras formativos y qué voces contemporáneas te interesan? Me formé leyendo, primero, a los poetas españoles de la Generación del 27, y en especial a García Lorca, y después, a los poetas cubanos del grupo Orígenes y posteriores, sobre todo Eliseo Diego y Fayad Jamís. En esta formación hubo un componente hispanoamericano, con Vallejo y Gelman a la cabeza de un nutrido destacamento. Cuando se publicaron mis poemas por primera vez, en 1975, me dio tanta vergüenza mi incultura poética que desde entonces no paro de leer. - ¿Qué te parece que debe tener un poema para ser valioso? Ante todo, un poema debe tener poesía y, paradójicamente, esto no se cumple en muchos casos. Es cierto que, si a uno se le va la mano con la poesía, los libros no ganan premios, no se publican en grandes editoriales, y los lectores pueden escasear. Pero los versos son una respuesta a la adversidad, no una producción para el mercado, como lo es buena parte de la literatura. La poesía no es un género literario, como establecieron los guardianes del discurso desde el siglo XVIII, sino que es anterior a la literatura, incluso anterior a la escritura. Y si la ideología, de cualquier signo, funciona a partir de naturalizar lo articial, la poesía hace lo contrario. Es decir, pone en evidencia todo lo que damos por sentado, desnaturaliza la percepción del mundo.l