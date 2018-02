"Mi hermano jamás nos dijo que el submarino no estaba en condiciones para zarpar"

04/02/2018 -

David Melián nació en San Andrés (Jiménez), aproximadamente a 250 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, el pueblo que espera saber qué pasó con el tripulante del ARA San Juan, el submarino que lo llevó a desandar sus sueños dentro de la Armada Argentina.

"Mi hermano jamás nos dijo que el submarino no estaba en condiciones o que temía por subir. Conociéndolo como profesional que es, no se iba a embarcar en el submarino si no estaba en condiciones", relató su hermana Marcela, al evocar también sus años de la infancia.

"David se ha criado en el seno de una familia humilde, pero bien conformada desde los valores. Fue un niño feliz, del campo, libre. Siempre recibió el apoyo de nuestros padres, por eso es que llegó a cumplir su sueño de formar parte de la Armada Argentina. En San Andrés hizo la primaria, después la secundaria en El Bobadal. Y allí transcurrió quizá su etapa más feliz", comentó a EL LIBERAL, su hermano mayor, Marcela Melián.

Así, contó también sus años de infancia, aquellos pasos que David dio acompañado por sus seres más queridos. "Solía quedarse en la casa de su tía, hermana de mi padre, porque en esa época no teníamos casa en El Bobadal. Allí se quedó a completar sus estudios, hasta que mi mamá pudo hacerle una pieza. De lunes a viernes se quedaba en la casa de mi tía, y los fines de semana se trasladaba en bicicleta a San Andrés", concluyó. l