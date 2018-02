"Quizás lo valore con el paso de los años"

04/02/2018 -

Marcos Vázquez contó que todavía no es consciente de lo que viene logrando en Europa, tras su título del año pasado y del podio que hizo en las 24 Horas de Nürbugring. "Todavía no miré mucho para atrás y no me doy cuenta de lo que uno hace día a día. Sé que pude ganar un título de la VLN que es el campeonato nacional alemán, que a su vez es de lo más importante en Europa a nivel endurance. Sé que gané algo importante, pero quizás como somos aquí en Argentina, eso se valora más con el paso del tiempo que ahora. Creo que a uno es al último que le cae la ficha. Además yo no termino de disfrutar algo, que ya me pongo a trabajar para lo que viene y para que no me quiten lo que logré. Uno vive rápido y no te da tiempo a ver para atrás. Me quiero mejorar día a día".