Moyano le pidió al ministro Triaca que se autodenuncie y que renuncie a su cargo

04/02/2018 -

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano,le pidió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se autodenuncie por incumplir las leyes y renuncie al cargo, en referencia a la situación de la ex empleada de su familia Sandra Heredia, quien fuera contratada bajo condiciones irregulares. En una carta abierta dirigida a Triaca, Moyano también desmintió haber impulsado la difusión de un audio en el cual el ministro de Trabajo insultaba a Heredia. ‘Según informaciones periodísticas no desmentidas, usted admitió utilizar -para saber quién filtró el audio de los insultos a Heredia- información de inteligencia y una pesquisa propia para reconstruir el origen de la divulgación de su desliz’, señala el líder camionero en la carta abierta publicada ayer por el sitio www.ciceron.com.ar Moyano reafirma no haber difundido ese audio, que según él, ‘dejó al descubierto sus prácticas de abuso del poder y la manera indigna en que explota a la gente’. Además, el referente de la CGT asevera que ‘jamás’ se entrevistó con Heredia, pero que ‘sin perjuicio de ello’, felicita a la empleada ‘en nombre de todos los trabajadores ‘negreados’’. ‘Señor ministro, usted fue el que violó las leyes que debía tutelar, por eso le pido que hoy mismo se ‘auto-denuncie’ en la línea que su propio ministerio habilitó (0800-666-4100) para los casos de explotación por trabajo no registrado. Renuncie y no pierda el tiempo buscando excusas pueriles ni responsables afuera, porque estas acciones indebidas son solamente suyas e intransferibles’, enfatiza Moyano en uno de los párrafos de la carta.