Peña a los sindicalistas: "Si creen que se puede condicionar a la Justicia con poner mucha gente en la calle, se equivocan"

04/02/2018 -

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que los sindicalistas se equivocan ‘si creen que se puede condicionar a la Justicia’ poniendo ‘mucha gente en la calle’, al referirse a la movilización que prepara el sindicato de camioneros, que lidera Hugo Moyano, para el próximo 22 de febrero. En una entrevista al diario La Nación, aclaró: ‘Valoramos enormemente la tarea del sindicalismo y no creemos en un mensaje antisindical’. El ministro coordinador remarcó que en el Gobierno no aceptarán ‘aprietes’ del gremialismo, y resaltó: ‘Si alguno cree, como lo hizo (Juan Pablo) ‘El Pata’ Medina diciendo que iba a prender fuego La Plata, que vamos a retroceder, les decimos: ‘Muchachos, eso no va más’’. Al ser consultado específicamente sobre la marcha de los camioneros prevista para el 22 de febrero, con apoyo de una parte de la CGT, Peña dijo que ‘hay que enmarcar algunas de estas situaciones en una teatralidad’. Y subrayó que la administración de Cambiemos no cree ‘que haya un clima de conflictividad en los trabajadores, ni en la sociedad en general’, pero que ‘hay una utilización de una herramienta política, válida y legitima, para transmitir un mensaje’.