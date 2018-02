Los Pumas Seven quedaron fuera del oro

-

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas "7", perdió ayer en horas tempranas ante el seleccionado de Francia, por 28 a 14, y con Nueva Zelanda, por 17 a 12, y quedó fuera de la lucha por la Copa de Oro en el Seven de Hamilton, en Nueva Zelanda, cuarta fecha del circuito mundial de la categoría que organiza la World Rugby (WR).

El equipo argentino había comenzado su participación con un triunfo ante Escocia, por 19 a 14, pero luego las derrotas lo dejaron fuera de la pugna por el oro como había pasado el fin de semana pasado en el Seven de Sydney en donde culminó en tercer lugar.

Derrota

En la derrota ante Francia los 14 puntos se concretaron con tries de Franco Sábado y Luciano González, convertidos por Felipe Del Mestre y Santiago Mare, mientras que los 12 ante Nueva Zelanda fueron obra de un try de Gonzalez y un try y dos conversiones de Del Mestre.

Anoche, a última hora, desde el seleccionado argentino de Los Pumas 7 jugaban ante el seleccionado de Rusia por los cuartos de final de la copa de bronce, según lo señaló el sitio oficial de la WR.

De esta manera, y cumplidas las tres primeras etapas del circuito, el representativo argentino está cuarto en las posiciones, con 41 unidades, detrás de Sudáfrica (58), Nueva Zelanda (54) y Australia (43).

De esta manera, el elenco nacional necesitaba anoche un triunfo que le permita meterse en zona de definición en este certamen de carácter internacional.