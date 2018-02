Factor psicológico, primordial en la decisión del magistrado

04/02/2018 -

Según la resolución, Seiler le dijo no a Pérez porque los psicólogos "no observan una evolución efectiva que le posibilite su adecuada reinserción social, lo cual nos permite concluir que no se encuentran dadas las condiciones para acceder a la soltura anticipada". En consecuencia, el juez ordenó "continuar con el tratamiento psicológico especializado en su problemática, abusadores sexuales, con personal en el ámbito penitenciario". Es la condición previa a una eventual libertad "de modo de colaborar en su reinserción, enfocándose en la neutralización de riesgos para otros; todo, con control y seguimiento de este Juzgado".