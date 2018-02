Fotos El duatleta Pablo Israel participó de una competencia en honor a los 44 tripulantes del Ara San Juan

LAS TERMAS, Rí o Hondo (C) El duatleta termense, Pablo Israel, tuvo un buen rendimiento participando de la tradicional Open Sport Mar del Plata en honor a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. El deportista aprovechó su presencia en Mar del Plata para realizar la pretemporada con vistas al calendario 2018 del campeonato nacional de duatlón y el provincial. Pablo le contó a EL LIBERAL que se sintió bien en la competencia de 5 kilómetros a pesar de las inclemencias del viento fuerte en la costa por donde fue el recorrido del circuito logrando el puesto 31 entre 230 atletas que formaron parte del evento. "Me sentí muy feliz en la competencia, y aproveché el momento y lugar en el que se encuentra nuestra Armada Argentina, el objetivo de mi participación fue en honor a nuestros 44 héroes del submarino ARA San Juan para recordarlos y que la gente no olvide tan fácil a quienes defienden nuestra Patria y poder mandar un mensaje de aliento a sus familiares diciéndoles que yo aún los espero", expresó Pablo.