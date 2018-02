El chavismo dejó afuera de las presidenciales al partido de Henrique Capriles

Fotos MEDIDA. El partido que lidera Henrique Capriles, es uno de los opositores que fueron obligados a revalidar su personería.

El gobierno de Venezuela inhabilitó al partido opositor Primero Justicia (PJ) de las elecciones presidenciales que debían efectuarse en diciembre próximo y el oficialismo anticipó para el actual cuatrimestre, todavía sin fecha precisa de realización, informaron hoy fuentes partidarias.

"Tuvieron que, por decreto, ilegalizarnos porque somos la primera fuerza política del país", afirmó el coordinador nacional de PJ, el diputado Julio Borges, durante un acto partidario en Caracas.

PJ, al que pertenece el ex candidato presidencial Henrique Capriles, es uno de los partidos opositores que fueron obligados a revalidar su personería por no haberse presentado a los comicios de alcaldes de diciembre pasado, pese a que la legislación vigente establece que deben cumplir ese trámite las agrupaciones que no participen de dos procesos electorales consecutivos.

Esos partidos debían recoger en dos etapas -la primera, el 27 y el 28 de enero pasado, y la segunda, este fin de semana- una cantidad mínima de firmas de ciudadanos equivalentes a 0,5 por ciento del padrón electoral en al menos 12 de los 24 distritos electorales para mantener la personería.

PJ no alcanzó las firmas suficientes en la primera convocatoria y el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, canceló imprevistamente anoche la segunda, según denunció Borges.

"Ayer, sin ninguna explicación, cambiaron las reglas y prohibieron algo que estaba previsto, que era la validación", sostuvo el legislador, según la agencia EFE.

Anteriormente, el CNE inhabilitó para concurrir a las presidenciales a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).