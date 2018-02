Lenín Moreno y Rafael Correa se miden en las urnas

Fotos CIERRE. El presidente Lenín Moreno hizo la campaña por el "sí".

04/02/2018 -

Poco más de 13 millones de ecuatorianos tendrán hoy la chance de participar de la consulta popular convocada por el gobierno, en la que, más allá de siete preguntas puntuales, estará en juego buena parte del futuro del Ejecutivo de Lenín Moreno y del devenir del ex presidente Rafael Correa, convertidos en ásperos rivales y en fervorosos promotores del "sí" y del "no", respectivamente.

Moreno levanta el "sí" en las siete preguntas que integran su consulta, y que incluye cuestiones como la lucha contra la corrupción, la eliminación de la reelección indefinida y las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que designa a las autoridades de control.

La consulta también indagará a la población sobre temas como la plusvalía y la protección del ambiente y minería, y busca declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.

En el fondo, las urnas marcarán también la profunda zanja entre el ex presidente Correa, que encabeza una suerte de coalición por el "no", y su ex aliado Moreno, que con el referendo consiguió encolumnar detrás del "sí" a 36 organizaciones y partidos. Con intereses distintos, sindicatos, partidos y hasta organizaciones empresariales respaldan la consulta, porque suponen que un triunfo del "sí" constituiría un golpe irremontable para las eventuales aspiraciones futuras de Correa.