"El empleo estatal no puede ser receptáculo de militancia política"

04/02/2018 -

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, consideró que el empleo público no puede convertirse en un "receptáculo de militancia política o de gente que no trabaja", y subrayó que "no va a haber una situación de ajuste bestial o despidos masivos" en el Estado.

"No puede ser el Estado receptáculo de militancia política, ni de gente que no trabaja. El Estado debe servir al ciudadano", definió Ibarra.

Crecimiento

El funcionario nacional recordó también que "en los últimos diez años hubo un crecimiento de todo el empleo público de un millón cien mil personas, aproximadamente", por lo que decidieron aplicar "una política de austeridad".

El titular de la cartera de Modernización resaltó que "había mucha gente que ni siquiera concurría a trabajar" y que el Gobierno bajó "alrededor de un 8% la dotación en la administración central".

Despidos

Consultado sobre las protestas por despidos en distintos organismos del Estado, destacó que "no va a haber una situación de ajuste bestial o despidos masivos", y subrayó que buscan "jerarquizar el empleo público", pero que "eso no quita que haya situaciones puntuales que son responsabilidad de cada ministro, de cada director, y que no se pueden aceptar".

En ese sentido, Ibarra dijo que "puede haber esos casos, pero nuestra política es de jerarquización del empleo publico".