Uma Thurman contó que fue acosada por Weinstein

04/02/2018 -

La actriz norteamericana Uma Thurman reveló en una entrevista exclusiva que publicó el New York Times que fue acosada por el productor Harvey Weinstein dos veces.

Thurman destacó que se "siente muy mal" por todos los casos de acoso de Weinstein posteriores a los que sufrió ella.

"De alguna forma soy una de las razones por las cuales muchas jóvenes ingresaron en su habitación solas como lo hice yo", acotó. La actriz relató que el primer acoso de Weinstein -de quien en octubre pasado el mismo Times publicó una investigación donde varias actrices lo acusaban de abuso, violación y conductas sexuales inapropiadas dando inició al mayor escándalo de Hollywood- se produjo en París, y ocurrió luego de que se conocieran muy bien. "El pasaba horas hablando conmigo sobre los materiales de trabajo y resaltando mi valor actoral. Quizás esto hizo que no advirtiera algunas señales de alarma", dijo sobre Weinstein.

En el reportaje que concedió a Maureen Dowd y que publicó el Times, Thurman contó que la primera situación de acoso se dio en un hotel de París donde ella fue a discutir con él cuestiones relativas a un guión y se lo encontró con una bata de baño. "Aunque eso no me hizo sentir amenazada, me pareció que era una rareza de él", relató, aunque agregó que luego de eso Weinstein le pidió que lo acompañara a otro sitio para hablar más cómodamente y que de pronto se encontraron en un sauna, con ella vestida. Allí le dijo ‘esto es ridículo, ¿qué estamos haciendo?’ y él abandonó el lugar. Contó que el segundo acoso fue en el hotel Savoy (Londres) y que allí, Weinstein se "abalanzó" sobre ella "haciendo todo tipo de cosas desagradables".