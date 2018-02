Lady Gaga cancela gira europea por "dolor severo"

04/02/2018 -

La cantante y actriz Lady Gaga anunció la cancelación de las últimas diez fechas de su gira europea por el "dolor severo" que sufre por culpa de la fibromialgia que la afecta hace años, y que en los últimos tiempos la ha obligado a dar de baja conciertos en varias oportunidades. "Estoy tan devastada que no sé cómo describirlo. Todo lo que sé es que si no hago esto, no estaría a la altura de mis palabras o del significado de mi música", explicó. De esta manera, no podrá actuar en Manchester, Zurich, Colonia, Estocolmo, Copenague, París y Berlín.