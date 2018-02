La Salamanca espera con ansiedad a "La Juntada"

Fotos Los músicos santiagueños cuando cantaron en Jesús María. Fueron ovaciones, tanto al presentarse individual como colectivamente

Como sucedió hace casi un mes en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, esta noche, en el XXVII Festival Nacional de La Salamanca, "Peteco" Carabajal, Raly Barrionuevo y el Dúo Coplanacu, después de sus actuaciones individuales, harán un bloque donde revivirán por minutos a "La Juntada".

Así como en la ciudad cordobesa fueron ovacionados cuando interpretaron juntos temas como "Violinista de los montes", "La amorosa", "Somos nosotros", "Retiro al norte" y "Chacarera del chilalo", seguramente esta noche tendrán el mismo o quizás un mayor recibimiento cuando se suban al escenario "Jacinto Piedra".

En oportunidad de ser entrevistados por EL LIBERAL, Julio Paz, de Coplanacu, y ‘Peteco’, hablaron de las sensaciones que le generaron el volver a tocar juntos. ‘Cantar los temas de los changos, es sentir que sus canciones también son mías. Lo siento como un acto de admiración y respeto hacia ellos’, destacó Julio.

Por su parte, "Peteco", remarcó: "Para mí ha sido una alegría linda porque al volver a cantar con ellos, como compañero, he disfrutado mucho sin ningún tipo de análisis. Fue muy fuerte el hecho de que estemos ahí y que estemos cantando juntos. No importaba si sabíamos la letra o no, o si habíamos ensayado. Lo lindo era cantar y brindarnos esa felicidad y compartirlo con la gente que estaba ahí".

Luego de varios años sin reunirse en un escenario, los artistas improvisaron un verdadero show minutos después de la presentación de Raly Barrionuevo, con el que demostraron que mantienen intacta esa chispa que ha encendido el fuego que tantos fanáticos creó y que ha dejado más de una decena de canciones que enardecen la pasión del folclore santiagueño.

¿Cómo has vivido el tiempo de "La Juntada", esa sociedad artística que has formado con el "Dúo Coplanacu" y Raly Barrionuevo?, fue una de las preguntas realizada oportunamente a "Peteco".

Y su respuesta fue: "Ese ha sido un tiempo maravilloso para mí. A mí me hubiese gustado seguir; realmente, me hubiese gustado seguir porque daba para más, pero, bueno, ahí ha quedado. No creo que vuelva a juntarse el grupo, pero ha sido un tiempo maravilloso, de compañerismo. Lo más importante ha sido que nosotros hemos dado una muestra de cómo nos podemos juntar y cómo se pueden hacer cosas cuando uno tiene ganas, cuando uno tiene cariño y respeto por los compañeros y por el trabajo".

Actuaciones individuales

Previo a este reencuentro artístico, Roberto Cantos y Julio Paz presentarán los temas de su vasto repertorio, que incluye algunos del próximo disco que preparan. Lo mismo hará Raly Barrionuevo que recorre el país con "La niña del andamio", su última placa discográfica. Y también estará ‘Peteco’ con ‘Riendas Libres’ junto con Homero y Martina.