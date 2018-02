"El machismo no permite pensar que una mujer pueda hacer más que un hombre"

04/02/2018 -

-¿Qué opinas de la supremacía de los hombres en los festivales?

-Es un tema de siempre. Las respuestas van a ser siempre prácticamente las mismas porque yo creo que no ha cambiado mucho el sistema, este sistema machista que, sin ofender a nadie lo digo, predomina. Históricamente, sabemos que es así, que los hombres salen a pechar y esta cuestión también de la forma como ha sido acostumbrada la mujer. Es como que las mujeres estaban hechas para estar en la casa, tener hijos, criarlos y servir al marido que salía a trabajar afuera. Eso en los últimos años, ha ido cambiando y la mujer se ha liberado bastante. Teniendo en cuenta mi crianza, yo siempre he sentido que me han dado la libertad porque la música en sí ya me brindaba esa libertad. Me han dejado ser. En cuanto a la mujer cantora, lamentablemente siempre va a ser así. Siempre vamos a ser como la que se suma a algo establecido ya por hombres y nosotros aparecemos ahí como la frutillita de la torta, por decirlo de alguna manera. Somos el postre. Esperamos lo mejor de nuestros colegas. El machismo no permite pensar que una mujer pueda hacer más. Está bueno que se nos dé el lugar, de que podamos expresarnos y tener un lugar al lado de ellos; ni atrás ni adelante, al lado de ellos.