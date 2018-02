Con un Hat-Trick de Higuaín, Juventus goleó a Sassuolo en Turín

-

La Juventus le hizo un siete al Sassuolo con Higuaín y Khedira en modo estelar. El medio alemán hizo un doblete en la primera parte... y el 'Pipita' un 'hat-trick' en la segunda. Desde noviembre de 2014 al Parma, el conjunto 'bianconero' no marcaba siete tantos en un mismo partido de Liga. Todo un festival realizador.

Alex Sandro abrió el marcador antes del doblete de Khedira. Después de su 'hat-trick' al Udinese en octubre, el ex del Real Madrid firmó dos tantos en tres minutos. Suma seis goles en esta Serie A, su récord goleador en Liga desde la 2008-09 cuando hizo siete en el Stuttgart... y ya firma su segunda temporada más realizadora (hizo ocho con el conjunto alemán también en la 2008-09).Pjanic hizo el cuarto antes del descanso. Después, comenzó el show de Higuaín. Desde el 14 de mayo en el Nápoles 4-0 Frosinone no se llevaba el balón a casa en la Serie A. Fue su primer 'hat-trick' con la Juventus en el campeonato italiano que le eleva hasta los 13 tantos en Liga, sólo uno menos que Dybala (14). La Juventus agarra el liderato... a la espera de lo que haga el Nápoles.

Gonzalo Higuaín’s FIRST Hattrick for Juventus in all competitions.



JUVENTUS 7-0 SASSUOLO



PIPITA

pic.twitter.com/6oa69Ak2yp