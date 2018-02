Adrián Capelli: “El equipo está vivo”

Fotos Adrián Capelli, entrenador de Olímpico.

Importante regresar a casa y con un triunfo contundente.

La verdad que fue un triunfo muy esperado, lo necesitábamos. Como venía diciendo estábamos en deuda con la gente porque de local no nos estaban saliendo las cosas, así y todo tenía mucha fe en el equipo que estaba trabajando muy bien, pero bueno lamentablemente siempre por una cosa u otra no podíamos tener la plantilla completa.

¿Qué cosas empiezas a percibir ahora con el equipo completo?

Se notó la rotación, que el equipo no se cayó, que los jugadores importantes no jugaron una cantidad importante de minutos para que estuvieran bien en el final. Ojalá sea el punto de partida para seguir mejorando, no nos tenemos que confundir porque faltan muchas cosas todavía.

El equipo demostró fortaleza y juego para sobreponerse a situaciones críticas del partido y terminar ganándolo con autoridad.

En la gira no pudimos tener el equipo en plenitud, Dionte (Christmas) recién llegaba y Jony (Machuca) estaba volviendo después de la lesión, faltaba y falta todavía más conocimiento, pero bueno es alentador que después de una gira tan dura el equipo haya demostrado que está vivo, que sigue peleando. Los chicos se merecían un triunfo así por todo el esfuerzo que están haciendo.

La inclusión de Christmas te permitió agrandar la cancha y sumar otras alternativas de juego.

Exactamente, nos está aportando lo que necesitábamos, porque no solo toma tiros largos sino que, además, genera juego de afuera hacia adentro. Nos está dando la energía con esa ficha que nos estaba faltando.

¿Qué puedes decir de la actuación de Justin Williams?

Me pone feliz que todos los jugadores tengan momentos buenos en el partido. En el caso puntual de Justin (Williams) aquí la gente lo conoce bien, es un chico que trabaja muchísimo que se preocupa, y que haya tenido un partido como el que tuvo anoche me pone feliz porque es más que merecido”.

Llegó febrero, un mes que en principio te permitirá trabajar mejor luego de semejante trajín y tantos contratiempos.

Enero fue un mes muy complicado, con muchos partidos y problemas de lesiones como la de Díaz y Machuca. Por el momento habíamos apuntado a darles tranquilidad a los jugadores y que se pudieran recuperar, pecando inclusive en no trabajar algunas cosas en beneficio de su mejora. Febrero será importantísimo para nosotros por una cuestión lógica de poder poner bien a todos los chicos, parece que nunca se termina, ahora pasa con Maxi (golpe en el codo), pero bueno tenemos esta semanita para que se ponga bien. Va a servir también para afinar cosas y llegar de la mejor manera a la etapa final del torneo.