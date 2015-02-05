CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Febrero 2018
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
Hoy 22:08 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.15 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.40 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.45 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1RA. EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. CRUCERO DEL NORTE
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET CAPITALINA
20.00 GIGANTES DEL SUR
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA – FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
01.35 PROYECTO 43
03.14 CAUSAS Y CONSECUENCIAS
05.36 LA GARGANTA DEL DIABLO
07.54 APRENDIENDO A VIVIR
10.28 SUPERCAN
12.01 PASIÓN DE GUERRA
14.16 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
16.08 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
18.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA
20.09 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS
22.23 DESPIERTO
TNT
03.50 GETAWAY
05.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.59 ANACONDA
08.28 LOS AGENTES DEL DESTINO
10.19 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
12.10 EL HOMBRE DE ACERO
14.40 OZ. EL PODEROSO
17.00 GRANDES HÉROES
18.55 FECHA 14 - SUPERLIGA 2017/2018
21.00 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
22.34 LUCY
00.10 GETAWAY
01.42 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
TCM
00.26 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
02.20 CRIATURAS SALVAJES
04.10 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
06.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.04 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.30 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
13.21 TOOTSIE
15.32 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
17.42 LA ROCA
20.10 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
22.00 RÁPIDA Y MORTAL
23.56 CRIATURAS SALVAJES
SPACE
01.42 JUEGO DE ASESINOS
03.31 TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY
08.23 ESCAPE DE NUEVA YORK
09.57 ESCAPE A LA VICTORIA
11.53 COBRA
13.17 CONDENA BRUTAL
15.03 LA ESTAFA MAESTRA
16.52 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE
19.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22.00 VENGANZA EN LA PRISIÓN
23.28 TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
HOY, A PARTIR DE LAS 23, EN LA NOCHE FINAL DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, ACTUARÁN LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LOS ALTAMIRANO (LE RENDIRÁN UN HOMENAJE), ROXANA CARABAJAL, KALAMA TROPICAL, CARAFEA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS KIJANOS, IVANA TREJO, LA TROVA Y METACHANGO.
EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)
EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO OFRECERÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO. TENDRÁ COMO INVITADOS ESPECIALES A SUS COLEGAS SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA (NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)
TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS DE “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D)
AVENTURA (ATP)
17.00 (Cast) 19.30 (Cast)
JUMANJI. EN LA SELVA (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
21.45 (subt)
MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
18.00 (Cast)
MAZE RUNNER LA CURA
MORTAL (3D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
21.30 (subt)
TADEO, EL EXPLORADOR
PERDIDO 2 (2D).
AVENTURA (ATP)
16.20 (Cast)
LA CRUCIFIXIÓN (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
20.15 (cast) 22.20 (subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)
AVENTURA (ATP)
18.00 (Cast)
EL PÁJARO LOCO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19.40 (subt)
APUESTA MÁXIMA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)
22.00 (subt)
COCO (2D).
AVENTURA (ATP)
17.30 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22.30 (subt)
CINEMACENTER
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D
18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP CASTELLANO 2D
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)