CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Febrero 2018

Hoy 22:08 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.15 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.40 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.45 TODAS LAS TARDES

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1RA. EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. CRUCERO DEL NORTE

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET CAPITALINA

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA – FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

01.35 PROYECTO 43

03.14 CAUSAS Y CONSECUENCIAS

05.36 LA GARGANTA DEL DIABLO

07.54 APRENDIENDO A VIVIR

10.28 SUPERCAN

12.01 PASIÓN DE GUERRA

14.16 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

16.08 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

18.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA

20.09 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS

22.23 DESPIERTO

TNT

03.50 GETAWAY

05.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.59 ANACONDA

08.28 LOS AGENTES DEL DESTINO

10.19 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

12.10 EL HOMBRE DE ACERO

14.40 OZ. EL PODEROSO

17.00 GRANDES HÉROES

18.55 FECHA 14 - SUPERLIGA 2017/2018

21.00 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

22.34 LUCY

00.10 GETAWAY

01.42 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

TCM

00.26 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

02.20 CRIATURAS SALVAJES

04.10 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

06.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.04 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.30 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

13.21 TOOTSIE

15.32 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

17.42 LA ROCA

20.10 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

22.00 RÁPIDA Y MORTAL

23.56 CRIATURAS SALVAJES

SPACE

01.42 JUEGO DE ASESINOS

03.31 TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY

08.23 ESCAPE DE NUEVA YORK

09.57 ESCAPE A LA VICTORIA

11.53 COBRA

13.17 CONDENA BRUTAL

15.03 LA ESTAFA MAESTRA

16.52 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE

19.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 VENGANZA EN LA PRISIÓN

23.28 TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY

A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

HOY, A PARTIR DE LAS 23, EN LA NOCHE FINAL DEL XXVII FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, ACTUARÁN LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LOS ALTAMIRANO (LE RENDIRÁN UN HOMENAJE), ROXANA CARABAJAL, KALAMA TROPICAL, CARAFEA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS KIJANOS, IVANA TREJO, LA TROVA Y METACHANGO.

EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)

EL VIERNES 9, A LAS 23, MARCOS BARRIONUEVO OFRECERÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO. TENDRÁ COMO INVITADOS ESPECIALES A SUS COLEGAS SEBA SAYES Y ARIEL CORDERO.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA (NECOCHEA Nº 131 LA BANDA)

TODOS LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA LOS ADULTOS, EL PROFESOR NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS DE “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D)

AVENTURA (ATP)

17.00 (Cast) 19.30 (Cast)

JUMANJI. EN LA SELVA (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21.45 (subt)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

18.00 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA

MORTAL (3D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

21.30 (subt)

TADEO, EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (2D).

AVENTURA (ATP)

16.20 (Cast)

LA CRUCIFIXIÓN (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

20.15 (cast) 22.20 (subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D)

AVENTURA (ATP)

18.00 (Cast)

EL PÁJARO LOCO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19.40 (subt)

APUESTA MÁXIMA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)

22.00 (subt)

COCO (2D).

AVENTURA (ATP)

17.30 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22.30 (subt)

CINEMACENTER

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

18:30- 21:00 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP CASTELLANO 2D

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00 (TODOS LOS DÍAS)