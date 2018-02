05/02/2018 -

Gonzalo Higuaín fue la gran figura de la Juventus y el más buscado por los periodistas tras la victoria aplastante frente a Sassuolo. "Esperaba el triplete, se tenía que dar esta temporada. Hoy estoy feliz porque cuando se trabaja duro en los entrenamientos y estás concentrado, los resultados no tardan en llegar", comentó el centrodelantero después del encuentro. Analizando su rendimiento y la goleada, Higuaín comentó: "Siempre trato de mejorar y crecer, creo que esa debe ser la base de humildad del jugador. Lo hago día a día y más allá de estos tres goles tengo que seguir mejorando. ¿Si el 7 a 0 es un mensaje al Napoli? No, no le mandamos mensajes a nadie, es un mensaje a nosotros mismos porque este campeonato depende de nosotros". Finalmente, destacó el momento en el que se encuentra. "Estoy feliz de mi rendimiento, ahora ya a pensar en el partido del viernes con Fiorentina. El triplete representa un momento muy lindo, el equipo hizo un gran partido, volvimos a dejar nuestro arco en cero y debemos seguir por este camino", concluyó el "Pipita".