Fotos Consejos a tener en cuenta en la salud ocular de los niños antes de la etapa escolar

05/02/2018 -

Mientras que las vacaciones transcurren en el último mes, las familias de los niños en edad escolar se preocupan para conseguir mochilas, ropa y otros suministros listos para el nuevo año escolar. Pero una de las necesidades más importantes, aunque a menudo se pasa por alto, es una visión saludable. A medida que los niños crecen y cambian de año en año, también lo hacen sus ojos y la visión. Demandas de participación visual intensa, incluyendo la lectura, la escritura, los celulares, la computadora, etc. incluso la educación física y los deportes requieren una fuerte visión. Si sus ojos no están a la altura, un niño puede sentirse cansado, tener dificultad para concentrarse, y también problemas en la escuela. A veces los padres pueden saber si su hijo tiene un problema de visión. Por ejemplo, si su hijo entrecierra los ojos, mantiene el material de lectura muy cerca de su cara, o se queja de las cosas que aparecen borrosas. Sin embargo, hay algunos signos menos obvios de los problemas de visión. Aquí hay cuatro señales que podrían apuntar a posibles problemas de visión en los niños. Tener poca capacidad de atención: Su hijo podría perder rápidamente el interés en los juegos, proyectos o actividades que requieran el uso de sus ojos durante un período prolongado de tiempo. Perder su lugar en la lectura: A medida de que su hijo lee (en voz alta o en silencio), puede tener dificultad para hacer un seguimiento de dónde se encuentren en la página. Evitar la lectura y otras actividades: Ya sea de manera sutil o evidente, su hijo puede optar por evitar la lectura, dibujo, juegos u otros proyectos que requieren de enfoque de cerca. Volviendo su cabeza hacia un lado: Un niño puede girar la cabeza hacia un lado cuando se mira en algo delante de ellos. Esto puede ser una señal de un defecto de refracción, incluyendo astigmatismo. Girar la cabeza ayuda a que el niño vea mejor. El éxito en la escuela está estrechamente ligado a la salud ocular. Es por eso que es tan importante para los niños un control con un oftalmólogo u otro profesional que esté debidamente capacitado para evaluar la visión en los niños en edad escolar. Cuanto antes un problema de visión es detectado y tratado, tanto mejor será su rendimiento en la escuela. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la visión de su hijo, asegúrese de consultar al oculista. ¿Por qué es tan importante la evaluación periódica de la visión? La buena visión es clave para el desarrollo físico de un niño, garantiza su éxito escolar y en general su bienestar. El sistema óptico no está plenamente desarrollado en los bebés y en los niños pequeños y se requiere un insumo equilibrado de ambos ojos para que los centros de visión del cerebro se desarrollen normalmente. Si los ojos de un niño pequeño no pueden enviar imágenes claras al cerebro, su visión se puede ver afectada de formas que no podrán ser corregidas más adelante en la vida, pero si los problemas se detectan lo suficientemente pronto, suele ser posible tratarlos con éxito. ¿Cuándo y cómo se debe hacer dicha evaluación? Es esencial examinar la visión de los niños al nacer y durante la infancia, la edad preescolar y los años escolares. Estas evaluaciones deben ser realizadas por pediatra o un médico de familia u otro especialista de salud debidamente capacitado, puede ser realizado también en los colegios, en los centros comunitarios o en eventos de la comunidad. La Academia Americana de Oftalmología y la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo recomiendan los siguientes exámenes: En los neonatos. Un oftalmólogo, pediatra, o médico de familia u otro profesional de la salud debidamente capacitado debe examinar: los ojos del recién nacido y realizar una prueba de reflejo rojo (indicador básico de que los ojos son normales). Si el bebé es prematuro o está en alto riesgo por problemas médicos debidos a otras causas, si tiene signos de anormalidades o tiene una historia conocida de trastornos serios de la visión en la niñez, también debe ser evaluado. En los bebés: Se debe realizar una segunda evaluación oftalmológica practicada por un oftalmólogo, pediatra o médico de familia u otro profesional de la salud para determinar el buen estado de salud ocular del bebé a los seis meses y al cumplir un año de edad. En los preescolares. Entre los 3 y 3 ½ años, debe hacerse una evaluación de la visión de los niños de edad preescolar. * La agudeza visual debe examinarse tan pronto como el niño tenga la edad suficiente para cooperar con el examen, utilizando la cartilla de medición de la agudeza visual. La detección por la fotografía es otra forma de verificar la agudeza visual, cualquiera de estos dos métodos de prueba determinará si el niño puede enfocar normalmente de lejos, una distancia media y de cerca; muchos niños suelen ser hipermétropes, pero también pueden ver con claridad otras distancias; la mayoría de los niños sin anteojos ni requerirá otra corrección de visión. * Si se sospecha de la presencia de problemas de alineación (estrabismo) , "ojo perezoso" (ambliopía) , errores refractivos (miopía , hipermetropía , astigmatismo) u otro problema de enfoque en el examen inicial, el niño debe someterse una un examen completo realizado por un oftalmólogo; es importante comenzar el tratamiento lo más pronto posible para garantizar la corrección exitosa de la visión y beneficios de por vida. Niños en edad escolar. Al ingresar al colegio, deben examinarse los ojos de los niños para determinar si la agudeza visual y la alineación es correcta; la miopía es el error refractivo más común en este grupo y puede corregirse con anteojos; si se sospecha de un problema de alineación u otro problema de salud ocular, el niño debe ser sometido a un examen completo practicado por un oftalmólogo.