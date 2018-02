"Quedaba mejor si Trucco no cobraba nada"

05/02/2018 -

El San Lorenzo - Boca de esta primera Superliga fue un clásico caliente, repleto de polémicas. Hubo quejas de un lado y del otro por las malas decisiones que tomó el árbitro del partido, Silvio Trucco, pero pocos analizaron cada una de las jugadas como lo hizo Matías Caruzzo, quien, luego de la catarsis, fue irónico con los que, a su entender, más cuestionan a los arbitrajes: "Si Boca y River, que son los equipos más poderosos, los que mejor se han reforzado, están con la guardia alta, ¿qué queda para nosotros?", tiró el defensor de San Lorenzo.

El primer zaguero central de San Lorenzo dio su punto de vista sobre cada una de las situaciones que generaron reclamos, y dio a entender que el Ciclón fue el que salió más perjudicado. ¿Qué dijo al respecto? "El gol de Boca fue más offside que no. La expulsión de Quignón está bien, coincidimos. ¿La de Rojas? Supongamos que esté bien expulsado: también tendría que haber echado a Barrios. Creo que Trucco quedaba mejor si no cobraba nada y no sacaba ninguna amarilla, porque yo lo vi de frente y Barrios le fue mal de arriba. Después, se quejan del penal a Mas... Fer lo toca y Emma exagera en la caída, no era para caerse así. Me quedo con la sensación de que es más penal el que le hacen a Colocha que el que piden ellos".

Fabricio Coloccini

"El empate es importante, no nos alejamos de Boca. Nos sirve por cómo se dio el partido, tuvimos dos expulsaiones. Ahora hay que seguir pensando en mejorar lo que se deba", remarcó Fabricio Coloccini.

Además, se refirió a la jugada del final, que involucró a Mas: "Hubo muchas jugadas polémicas, la televisión dirá después mejor que lo que se vio en vivo. No, no me enojé con Mas. Para mí simula y eso se verá por televisión".