Emanuel Mas consideró que le hicieron penal

05/02/2018 -

En la igualdad a la que arribaron anoche San Lorenzo y Boca Juniors hubo mucha polémica. Una de las tantas, fue en el final del partido, cuando Emmanuel Mas se filtró en el área del Ciclón, Belluschi lo barrió y el lateral izquierdo cayó desparramado en el área. Silvio Trucco no cobró nada, y todo Boca reclamó penal, en una jugada dudosa.

"¿Cómo me voy a tirar? No sé tirarme. Es penal de acá a la China", expresó el ex jugador de San Lorenzo, hoy en el Xeneize, luego del partido.

Más allá de eso, la falta fue en realidad afuera del área. Por lo tanto, si el juez debía cobrar la infracción tendría que haber sido tiro libre y penal.

Lo cierto, es que la jugada dejó muchas dudas por la velocidad de la misma, pero el juez estuvo bien ubicado.