La NBA Santiagueña programó seis partidos

05/02/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán seis partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Villa Mercedes, Los Colorados vs. Coronel Borges B (Regatuso y Campos); en Polideportivo Nº 2, Los Primos vs. Los Halcones (Ponce y Torres); en Mariano Moreno, Premium Gym vs. La Familia (Bucci y Festa); en Coronel Borges, Juveniles de Borges vs. Gym Colón (Jorge y Paz); en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Vélez de San Ramón (Gerez y Cheín); en Club Huaico Hondo, Juveniles de Huaico Hondo vs. AGEM (Ruiz y Chejolán).

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deben manejar el reloj de partido ni de 24 segundos.