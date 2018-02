Paolo Goltz no se fue del todo conforme anoche

Fotos VISIÓN. El defensor xeneize consideró que hubiese sido importante haber conseguido los tres puntos.

05/02/2018 -

Paolo Goltz no se fue completamente conforme anoche con el empate: "La sensación es que dejamos dos puntos. Se cerraron bien, quizás el juego ese nos cuesta y, por más que manejamos la pelota, no le encontramos la vuelta cuando jugaron con dos jugadores menos", consideró.

Paolo Goltz también consideró que si bien es cierto no se consiguió la victoria, el equipo intentó por todos lados capturar los 3 puntos. "Teníamos gente de más, lo intentamos... Seguimos manteniendo la ventaja, pero nuestra intención es ganar todos los partidos, y más como éste. Más tranquilos nos hubiera dejado ganar el partido, pero seguimos manteniendo la ventaja. Este punto va a servir si ganamos el próximo", agregó.

Además, habló sobre el arbitraje: "No tenemos que darle importancia. Me parece que se equivocó en varias situaciones. Tenemos que pensar en el juego y en encontrarle la vuelta a este tipo de rivales y no pensar en el árbitro. Nosotros tenemos que seguir concentrados en lo que hacemos adentro de la cancha y no en si los jueces nos van a cobrar alguna infracción", admitió.