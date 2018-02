CGT: Acuña acusó a Daer de "defender la patronal"

05/02/2018 -

El dirigente sindical Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, defendió la marcha a la que convocó el gremio de Camioneros para el próximo 22 de febrero y cuestionó a su par Héctor Daer, a quien lo acusó de "defender a la patronal".

"Nosotros esperamos que el gobierno reflexione. El gobierno tiene que poner el equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué aportaron los empresarios durante dos años de gobierno?", se preguntó en declaraciones radiales.

Acuña cuestionó también al presidente Mauricio Macri y le recomendó "que se ocupe de respetar y de resolverles los problemas a los trabajadores".

"Está claro que es un mensaje para desprestigiar al sindicalismo para ponerle techo a las paritarias, no hablar de los despidos, para no hablar de la patronal. La inflación la está generado el gobierno con los tarifazos permanentes y los servicios privados que están aumentando", consideró.

"Algunos dirigentes se creen que son artistas de televisión. Faltan al consejo directivo y van a hablar mal de la CGT a la tele. Responden a otros intereses, antes le decían carnero", señaló.

Acuña sostuvo que ‘no hay que rediscutir’ la unificación de la central obrera’ y opinó que ‘si no es para defender los intereses de los trabajadores, la unión no sirve para nada’.

Daer, quien ya adelantó que no va a apoyar la movilización al manifestar que ‘es una marcha de Camioneros’, respondió a las críticas y aseguró que su decisión de "no concurrir no es personal. La verdad que es una sorpresa porque me parece que el compañero perdió el equilibrio", explicó el dirigente gremial.